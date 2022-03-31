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الصدر يدعو إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية من دون الكتلة الصدرية
الأخبار
الصدر يدعو إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية من دون الكتلة الصدرية
وكالة انباء براثا
126
2022-03-31
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الصدر يدعو إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية من دون الكتلة الصدرية
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