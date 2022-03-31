بعد استنزاف محاولاته.. نائب: التحالف الثلاثي استغل ملف اللجان لاستقطاب نواب مستقلين

اعتبر النائب محمود السلامي، الخميس، تلويح التحالف الثلاثي لتشكيل اللجان النيابية في جلسة اختيار رئيس الجمهورية بأنها لغرض استقطاب النواب المستقلين، فيما أكد أن اللجان لا تزال فيها متسع لأسماء النواب المقاطعين للجلسة المجلس.

وقال السلامي في حديث ل / المعلومة /، ان “هيئة رئاسة مجلس النواب والتحالف الثلاثي لن يستطيعوا منع اي نائب موجود تحت قبة البرلمان من اي كتلة سياسية كانت من ممارسه حقوقه تجاه الشعب العراقي، أو عزله عن حقه”.

وأضاف، أن “التحالف الثلاثي حاول التلويح بملف تشكيل اللجان النيابية وانتخاب أعضائها وجعلوها فقرة في جلسة التصويت على رئيس الجمهورية لغرض استقطاب مجموعة من النواب المستقلين لحضور جلسة البرلمان وتصويت على مرشحهم لمنصب الرئاسة”.

وأوضح السلامي أن “اللجان التي تم التصويت عليها لا تزال فيها المتسع والمجال لاستيعاب النواب الآخرين الذين قاطعوا جلسة اختيار رئيس الجمهورية”، مبينا أن “النواب لديهم كل الحق بان يكون اسمهم ضمن عمل اللجان البرلمانية”.

وتابع أن “النواب المقاطعون لجلسات مجلس النواب لتصويت على رئيس الجمهورية يملكون حق دستوريا وقانونيا لإبداء أراءهم ورفضهم لمشروع التحالف الثلاثي”.

وكان عضو مجلس النواب محمد الصيهود قد اعتبر، يوم أمس الاربعاء، إجراءات رئاسة مجلس النواب التي تخص اختيار رؤساء اللجان النيابية وأعضائها بأنها خلافا للنظام الداخلي والدستور العراقي، فيما بين أن رئاسة مجلس النواب تحاول سلب حقوق الكتل المعارضة.