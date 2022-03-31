البرلمان يستعد لمساءلة الكاظمي عن مخالفات قانونية

اكدت النائب عن تحالف الفتح مديحة الموسوي، الخميس ، أن البرلمان سيشهد مساءلة رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي.

وقالت الموسوي في تصريح ل /المعلومة/ إن “البرلمان يستعد لمساءلة الكاظمي على المخالفات والعقود التي أبرمت فضلا عن ملفات أخرى”.

وأضافت أن “تأخر استجواب الكاظمي حصل لانشغال البرلمان بملف اختيار رئيس الجمهورية”، مؤكدة ان “مساءلة ومحاسبة الكاظمي واردة جدا وبقوة”.

وكان النائب عن كتلة الصادقون النيابية رفيق هاشم الصالحي دعا في وقت سابق إلى استجواب رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي داخل قبة البرلمان