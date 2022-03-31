الانبار.. قوة أمنية تمنع اقامة مؤتمر عشائري لرفض استحواذ الحلبوسي على مناصب المحافظة

أفاد مصدر عشائري، الخميس، بأن قوة أمنية منعت اقامة مؤتمر عشائري يستهجن تصرفات رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في محافظة الانبار.

وقال المصدر في تصريح ل /المعلومة /، إن “قوة أمنية منعت اقامة مؤتمر عشائري كان من المزمع اقامته في منطقة البو ريشة شمالي مدينة الرمادي، من قبل الشيخ سطام عبد الستار ابو ريشة”.

وأوضح أن “المؤتمر كان يهدف الى شجب واستنكار تصرفات رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي واستحواذه على المناصب في الانبار”.

واضاف، أن “متنفذين تابعين الى الحلبوسي يمارسون سياسة تكميم الأفواه وتصرفات غير مسؤولة في الانبار”.

وحذر من أن “تلك الجهات تحاول جاهدة منع اي شخصية من انتقاد سياسة الحلبوسي في الانبار واعتقاله وايداعه السجن بتهم مختلفة كرد فعل انتقامي تحت طائلة القانون”.

يشار الى ان قوة امنية اعتقلت قبل ايام ضابط رفيع المستوى في الانبار على خلفية انتقاده سياسة الحلبوسي في المحافظة.