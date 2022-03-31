سياسي كردي: التحالف الثلاثي أثبت فشله

أكد السياسي الكردي لطيف الشيخ، الخميس، أن التحالف الثلاثي أثبت فشله لعدم استطاعته عقد جلسة البرلمان للمرة الثانية.

وقال الشيخ في حديث ل /المعلومة/ إن “التحالف فشل لمرة أولى وثانية وسيفشل مرة أخرى في حال استمرت جلسات البرلمان بالانعقاد وفق هذا المنوال”.

وأضاف أن “الرسالة واضحة بأنه لا يمكن عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وبنصاب كامل من دون العودة للتوافق واستقطاب قوى الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني لأنها قوى كبيرة لا يمكن الاستغناء عنها”.

وفشل البرلمان للمرة الثانية بعقد جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية