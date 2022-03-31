الفتح يكشف عن تحرك نيابي لإخراج القوات الاجنبية

أكد تحالف الفتح، الخميس، وجود تحرك نيابي لإحصاء عدد القواعد الأجنبية الموجودة على أراضي البلاد، فيما أشار إلى أن نواب الفتح عازمين على إخراج جميع القوات الأجنبية من العراق.

وقال النائب عن التحالف، رفيق الهاشمي في حديث ل / المعلومة /، إن “الفتح منذ تأسيسه وبتواجد اغلب المكونات السياسية المنضوية معه إلى ألان تتبنى فكرة ضرورة استقلال البلد عن أي وجود أجنبي غير قانوني”.

وأضاف، أننا “نؤيد بصورة كبيرة ونقف مع قرار البرلمان السابق بإخراج جميع القوات الأجنبية من البلد للحفاظ على سيادة العراق”، مبينا أن “ملف إخراج القوات المحتلة سيبدأ العمل به من خلال تحرك نيابي لنواب الفتح وباقي الكتل الأخرى الرافضة لأي صورة من صور تواجد المحتل على أراضي البلاد”.

وأوضح أن “التحرك النيابي سيقوم أولا بإحصاء القواعد العسكرية الأجنبية من خلال لجنة مختصة لمعرفة أعداد القواعد الأجنبية في عموم العراق ومن ضمنها قاعدة الحرير في إقليم كردستان، بالإضافة إلى القوات التي تتواجد فيها”.

ودعا الصالحي الأحزاب السياسية إلى “تغليب المصلحة الوطنية والضغط باتجاه إخراج جميع القوات الأجنبية من الأراضي العراقية لجعل البلد مستقل”.