الأخبار

خلاف على الإرث يتسبب بضرب محامية وحلاقة شعر رأسها في بغداد


أعلنت منظمة حقوق المرأة العراقية، اليوم الخميس، تعرض محامية عراقية إلى ضرب مبرح على يد اشقائها في بغداد.

وذكرت المنظمة في منشور على حسابها الرسمي في "فيسبوك"، أن "محامية عراقية تعرضت لجميع انواع العنف كحلاقة الشعر، والضرب المبرح ، بسبب خلاف على الإرث رغم انها قامت بالتنازل عن جميع ممتلكاتها من ارثها لاخوتها".

وأضافت، أنه "ورغم تنازل المحامية عن إرثها لأخوتها، لكنها لم تسلم منهم وتعرضت يوم أمس إلى الضرب أيضا لأسباب مادية".

وأشارت المنظمة إلى أنه "تم انقاذ المحامية بعد تدخل الشرطة المجتمعية وحماية الأسرة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
البرلمان يستعد لمساءلة الكاظمي عن مخالفات قانونية
الانبار.. قوة أمنية تمنع اقامة مؤتمر عشائري لرفض استحواذ الحلبوسي على مناصب المحافظة
سياسي كردي: التحالف الثلاثي أثبت فشله
توجيه عاجل من نقابة المحامين العراقيين بعد تعنيف محامية بـ"حلاقة شعرها"
الفتح يكشف عن تحرك نيابي لإخراج القوات الاجنبية
خلاف على الإرث يتسبب بضرب محامية وحلاقة شعر رأسها في بغداد
الكشف عن الموعد النهائي لحسم منصب رئيس الجمهورية
الموقف الوبائي.. انخفاض طفيف بإصابات ووفيات كورونا في العراق
ممثل المرجعية العليا يكشف مصير الأموال المستحصلة من مراجعي مستشفيات العتبة الحسينية
اندلاع حريق قرب مفوضية الانتخابات وسط بغداد
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1612.9
الجنيه المصري 80
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
فائق عبد الكاظم ناصر الاسدي : احسنت بارك الله فيك لقد اصبت الهدف في هذه الكلمات القليله لكنها ثقيله في ميزان المغزى والمعنى ...
الموضوع :
إصبع على الجرح..حكاية للوزن واالقياس ..
أهل الاسلام : الكيان الصهيوني لا مكان له في الشرق الأوسط ويجب التخلص منه باسرع وقت ممكن ليعيش العالم العربي ...
الموضوع :
مصادر عراقية: مقتل وجرح عدد من ضباط الموساد في الهجوم الصاروخي على اربيل
الحلفي : عاشت ايدك والله فعلا ذبخونا ذولة الهتلية ...
الموضوع :
الذباب المعمم !!
ثائر علي : الحرص على المجتمع من اهم صفات القائد الناجح ويجب ان يكون ضمن معايير الله تعالى لا معايير ...
الموضوع :
الانفراج السياسي بين المناورة والحقيقة
حسن هادي : انا قادم اليوم من تركيا بالرحلة 656 علی البيكاسوس... وبعد استلام الحقائب نسيت كيس خاص علی كرسي ...
الموضوع :
مطار بغداد الدولي .. شكوى دائمة من غياب الخدمات وتأخر إقلاع الطائرات
قيس شهاب احمد : مرحبا اريد تقديم شكوى على شركة زين لقد اشتريت بطاقه تعبه بعد محاوله دخولها يتضح ان هاذي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
مواطن : ليست ببعيدة عن اهل البيت ع سلامتكم ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يروي قصته مع الغدة السرطانية وكرامة الإمام الحسين صلوات الله عليه
طلال صباح يعقوب : إلى معالي الوزير النفط المحترم. السلام عليكم اني المواطن (طلال صباح يعقوب) من سكنت كركوك وكنت موظف ...
الموضوع :
شكوى الى وزارة النفط , والوزارة ترد على الشكوى
محمد الهندي : من أمن العقاب أساء الأدب لو ينفذ حكم الإعدام بحق المجرمين ومنهم الارهابيين والمتاجرين بالمخدرات لما وصلنا ...
الموضوع :
اصابة ضابط خلال مداهمة لوكر مخدرات في كربلاء
علي : حرامي ابو رغيف ...
الموضوع :
المحكمة الاتحادية تحكم بالغاء الامر الديواني الخاص بتشكيل لجنة تحقيقية في قضايا الفساد التي يتراسها احمد ابو رغيف
فيسبوك