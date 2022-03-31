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ممثل المرجعية العليا يكشف مصير الأموال المستحصلة من مراجعي مستشفيات العتبة الحسينية


كشف ممثل المرجعية الدينية العليا والمتولي الشرعي للعتبة الحسينية الشيخ عبد المهدي الكربلائي، مصير الأموال المستحصلة من مراجعي مستشفيات العتبة ومؤسساتها التربوية.

وقال الكربلائي في تسجيل فيديو نشرته العتبة الحسينية، إن "الاهتمام بالمؤسسات الصحية والتربوية من قبل العتبة الحسينية هو لأجل توفير الخدمة لأبناء شعبنا ولا نبحث من خلالها عن أي ربح مالي أو دنيوي".

وأضاف الكربلائي في كلمة له خلال زيارته أحد مصانع الأدوية التابع للعتبة الحسينية: "المهم أن نوفر هذه الخدمة لأبناء بلدنا داخل العراق، ونحن لا نحقق أرباحاً أو مردودات مالية، بل العكس في المستشفيات والجامعات ومعاهد التوحد نحن في العتبة الحسينية المقدسة ندعم هذه المشاريع بالأموال لتطويرها".

وبشأن الأموال التي تستحصلها المستشفيات من المواطنين كأجور للعلاج، قال ممثل المرجعية: "الأموال التي تؤخذ من المواطنين تصرف في التطوير والارتقاء في هذه المشاريع وننشئ بها مشاريع جديدة في هذا المجال".

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ممثل المرجعية العليا يكشف مصير الأموال المستحصلة من مراجعي مستشفيات العتبة الحسينية
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