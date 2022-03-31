التربية تنشر تكييف منهاج مادة الرياضيات للسادس الابتدائي

أعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، جدولاً بالمواضيع الدراسية المطلوبة من مادة الرياضيات للصف السادس الابتدائي للفصول الاخيرة.

وذكرت الوزارة في بيان أن "المديرية العامة للمناهج وجهت إعماماً يلزم المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات بالتقييد التام بالموضوعات الدراسية المطلوبة من مادة الرياضيات للصف السادس الابتدائي".

وأشارت إلى أن "هذا الإجراء يندرج ضمن التخفيف عن كاهل التلاميذ في الامتحانات الوزارية".

وأدناه الجدول الذي نشرته الوزارة: