مجلس النواب يرفع جلسته

اعلن مجلس النواب العراقي، اليوم الاربعاء، عن رفع جلسته التي كانت مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل اللجان النيابية الدائمة.

وقالت الدائرة الاعلامية في مجلس النواب في بيان مقتضب ان "رئاسة مجلس النواب رفعت جلسة اليوم التي كان مقررا لها انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل اللجان النيابية الدائمة".

كما ذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان، أن "مجلس النواب صوت على تعديل بعض الفقرات من نظامه الداخلي ومهام لجانه النيابية".

وأضافت، أن "البرلمان صوت أيضاً على مهام لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، وكذلك على مهام لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية".

وتابعت ان "مجلس النواب صوت على مهام لجنة التخطيط الاستيراتيجي والخدمة الاتحادية النيابية".

واوضحت ان "مجلس النواب صوت ايضا على مهام لجنة النقل والاتصالات النيابية، وكذلك على مهام لجنة الخدمات والاعمار النيابية".

وأكملت الدائرة، ان "مجلس النواب صوت على مهام لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني النيابية، بالاضافة على أعضاء اللجنة القانونية، وكذلك صوت على اسماء اعضاء لجنة العلاقات الخارجية".

ولفتت إلى أن "البرلمان صوت على إضافة كل من، النائب محمد نوري، والنائب سجاد سالم حسين، والنائب اخلاص الدليمي، والنائب محاسن حمدون، والنائب هيثم الزهوان والنائب آلاء الإبراهيمي إلى اللجنة المالية النيابية".