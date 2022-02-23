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قرب اعلان عن تحالف جديد يتالف من 130 نائب في البرلمان


اكد النائب عن الإطار التنسيقي محمد الشمري , الأربعاء , قرب الإعلان الرسمي عن تحالف الثبات الوطني المؤلف من 130 نائبا، مبينا ان الثبات سكون الكتلة الشيعية الاكبر داخل البرلمان وهو الأحق في تشكيل الحكومة.

وقال الشمري في تصريح صحفي , ان ” الإطار التنسيقي مشكل من اغلب القوى السياسية الشيعية ولم يكن تحالفا سياسيا ونظرا لتماسك قواه السياسية فقد تم الاتفاق بتحول الاطار الى تحالف رسمي تحت قبة البرلمان وبمسمى الثبات الوطني ” , مرجحا ” إعلانه رسميا في اقرب وقت “.

وأضاف ان ” قوى التحالف الجديد يكوّن الكتلة الأكثر عددا داخل المكون الشيعي وبالتالي فمن حقه كما جرى عليه العرف السياسي بتوزيع الرئاسات الثلاث على المكونات العرقية والمذهبية فان الثبات الوطني هو الاحق بتسمية رئيس الوزراء ” .

وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون ثائر الكتاب، كشف لـ/ المعلومة / , ان تحالف الثبات الذي سيعلن عنه رسميا في الأيام القليلة المقبل سيضم نحو 130 نائباً، من مختلف الكتل والمكونات والاطياف. 

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