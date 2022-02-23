صادقون: طريق الحرير نقطة تحول في السياسية الخارجية العراقية

أكدت كتلة الصادقون النيابية، الاربعاء، أن طريق الحرير هو نقطة تحول في عمل السياسية الخارجية للعراق، موضحاً أن، طريق الحرير يحسر النفوذ الأمريكي في العراق والمنطقة.

وقالت النائبة وعضو الكتلة سهيلة السلطاني في تصريح ل/المعلومة/، إن “مرور طريق الحرير في العراق يقلل النفوذ الأمريكي ويرفع من حظوظ الصين والدولة العربية “، مشيراً إلى أن “الاقتصاد هو جوهر السياسية”.

وأضافت أن “طريق الحرير هو نقطة التحول في السياسية الخارجية للعراق وانتعاش الاقتصاد العراقي كونه يربط الشرق بالغرب، الأمر الذي جعل من الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لافشال مشروع الحرير بالعراق”.

ولفتت إلى “ضرورة مرور طريق الحرير بالعراق كونه بداية جديدة في الاقتصاد العراقي”.

وكشف عضو تحالف الفتح علي حسين الفتلاوي ،في وقت سابق ، عن وجود مخططات أمريكية خليجية تحاول عرقلة ارتباط العراق بمشروع طريق الحرير الاقتصادي.