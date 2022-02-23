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الوطني الكردستاني يكشف حقيقة وجود "مرشح تسوية" للرئاسة


اكدت النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني سوزان منصور، الأربعاء، أن برهم صالح هو المرشح الوحيد للاتحاد الى منصب رئيس الجمهورية، نافية وجود أي مرشح تسوية.

وقالت منصور في حديث صحفي إن "مرشح الاتحاد الوحيد حتى اللحظة هو برهم صالح وليس هنالك أي مرشح تسوية اخر ولدينا الثقة والقناعة الكاملة بقدرته على اداء مهامه على اكمل وجه لخدمة العراق وشعبه بمختلف مكوناته"، مبينة ان "صالح كان رئيسا لحكومة الاقليم واثبت جدارته وكان رئيسا لجمهورية العراق وعمل من اجل العراق بشكل وطني بعيدا عن اي انتماء قومي او حزبي".

وأضافت منصور، أن "الاتحاد يسير وفق رؤية وطنية تعتمد على ركائز مهمة لا يمكن أن نحيد عنها اولها ان يكون الحل داخليا وأن لا نكون جزءا من الصراعات او أن نكون جزءا من تشتيت باقي المكونات بل على العكس نعمل على تقريب وجهات النظر وتوحيد القوى الوطنية على هدف واحد وهو خدمة العراق وشعبه"، لافتة الى ان "الاتحاد لن يكون طرفا في تشتيت البيت الشيعي او الكردي والسني وحافظنا على مواقفنا دون تغيير حتى اخر لحظة".

واكدت ان "الهدف الاسمى هو تشكيل حكومة وطنية قادرة على تحقيق مطالب الشعب العراقي وهنالك وعود تقدمنا بها خلال الانتخابات الى جماهيرنا وواجبنا أن نكون قادرين على تنفيذ تلك الوعود وان نكون صوتهم داخل قبة البرلمان والحكومة لضمان حقوقهم"، داعية القوى السياسية الى "الذهاب لتشكيل رئاسات قوية وقادرة على تحقيق مطالب الجماهير بعيدا عن التدخلات الخارجية وبما يخدم المواطن اولا واخرا".  

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