القبض على 3 مطلوبين بتهم الاتجار بالمخدرات في بغداد

ألقت مديرية استخبارات وأمن بغداد، اليوم الاربعاء، القاء القبض على ثلاثة مطلوبين بتهم الاتجار بالمخدرات في العاصمة.

وذكرت المديرية في بيان انه “تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد، التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والأمن، من إلقاء القبض على ثلاثة مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادتين(٢٨،٣٢) مخدرات، أثناء تواجدهم في مناطق الحسينية والبلديات وحي العامل ببغداد”.

واضاف “جرى القبض بالتنسيق مع الفرقتين الأولى والثانية شرطة اتحادية والفرقة الحادية عشرة، الجيش العراقي، جرى إحالتهم الى الجهات المختصة لإكمال التحقيق معهم”.