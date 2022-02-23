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مقتل خمسة ارهابيين من داعش بضربة جوية في كركوك


أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم الأربعاء، مقتل خمسة إرهابيين بضربة جوية في محافظة كركوك، بينهم "أمير قاطع الدبس".

وقال رسول في بيان إنه "بناءً على توجيهات السيد القائد العام للقوات المُسلحة مُصطفى الكاظمي، شرعت قوةٌ خاصة من جهاز مُكافحة الإرهاب وبغطاء جوي من القوة الجوية العراقية البطلة بتنفيذ واجب على وكرين للإرهابيين يتواجد فيها (٥) عناصر من عصابات داعـش الإرهابية في قضاء الدبس ناحية قوشقاية بمُحافظة كركوك".

وأضاف، أنه "رصدت طائرات الإستطلاع الخاصة بقواتنا الجوية والتحالُف الدولي حركة المجاميع الإرهابيـة والتي تم جمع المعلومات الدقيقة عنها من قبل استخبارات جهاز مكافحة الإرهاب".

وأشار إلى أنه "عند الساعة الخامسة و ٣٠ دقيقة من صباح اليوم - الأربعاء وبأمر قيادة العمليات المُشتركة سدد صقور الجو ضرباتهم المباركة نحو الوكرين اللذان كانا عبارة عن كهفين يتخفى بهما العدو، لتدمرهما بشكل كامل وتقتل جميع المتواجدين بمهما وهُم كُل من:-

1- الارهابي المكنى ابو الزبير ( امير قاطع الدبس )

٢- الارهابي المكنى رماح ( عسكري قاطع الدبس )

٣- الارهابي المكنى عبد الرحمن ( امر مفارز في قاطع الدبس ).

٤- الارهابي المكنى ابو خطاب ( مقاتل ضمن مفرزة عسكرية في قاطع الدبس )

٥- الارهابي المكنى ابو جنيد ( مقاتل ضمن مفرزة عسكرية في قاطع الدبس ) ".

وبين رسول، إنه "شرع أبطال الجهاز بتفتيش الكهفين وتم العثور على جُثث الإرهابيين وقد تهشمت بالكامل ونعتذر عن عرض هذه المناظر البشعة على حضراتكم".

واكد، أن "جهاز مُكافحة الإرهاب والأجهزة الأمنية العراقية البطلة تواصل جُهدها المُستمر على بقايا داعـش في بلاد النهرين، وأن الوعد الذي يقطعه الجهاز على نفسه وأمام شعب العراق هو ملاحقة هذه العناصر الإرهابية حتى خارج حدود البلاد".

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