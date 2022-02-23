العراق يعلن خروجه من إجراءات الفصل السابع

أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين، الأربعاء، عن خروج العراق من إجراءات الفصل السابع، مؤكداً أن العراق يطوي صفحة مهمة استمرت 30 عاماً.

وقال حسين خلال كلمة العراق في جلسة مجلس الامن التي عقدت اليوم، إن "العراق يطوي اليوم صفحة مُهمة من تأريخه استمرت أكثر من ثلاثين عاماً"، مشدداً بالقول "اليوم تبدأ صفحة جديدة من تأريخ العراق الدبلوماسي والسياسي والاقتصادي تُعزز دوره الإقليمي والدولي".

وأضاف وزير الخارجية أن "العراق سدد آخر دفعة وفقاً لالتزاماته المالية ودفع كامل مبلغ التعويضات الواجبة عليه وهو (52.4) مليار دولار أمريكي"، مشدداً بالقول "لم يعد العراق مطالباً بدفع أية مبالغ مالية إضافية مستقبلاً أو التعامل مع إجراءات الفصل السابع".

وتابع "نُبارك للشعب العراقي وحكومتهُ إنهاء هذهِ الالتزامات الدولية، وخروج العراق من إجراءات الفصل السابع، ونُقدم شُكرنا واعتزازنا للقائمين على الدبلوماسية العراقية".