الفتح: زيارة الصدر الى الحلبوسي جاءت لتدارك انهيار التحالف الثلاثي

رأى عضو تحالف الفتح عائد الهلالي، الثلاثاء، ان زيارة زعيم الكتلة الصدرية مقتدى الصدر الى منزل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي جاءت لتدارك الوضع السياسي وحل الخلافات الحاصلة داخل التحالف الثلاثي.

وقال الهلالي ل /المعلومة/، إن “الصدر وحلفائه يبحثون عن شركاء جدد لهم من خلال التفاهمات والتوافقات الجديدة في العملية السياسية”، لافتاً إلى أن “زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني قد ينفك وينسحب من التحالف الثلاثي تماشيا مع مصالحه الباحثة عن المناصب في الحكومة الجديدة”.

ولفت الهلالي الى، أن “زيارة الصدر الى منزل الحلبوسي جاءت لإدراكه بالوضع المتأزم والصراعات الحاصلة داخل التحالف الثلاثي” ، لفتا الى انه يحاول تدارك انهيار التحالف “.

في سياق آخر، أشار إلى أن “الإطار التنسيقي استطاع أن يحقق نجاحا كبيرا خلال مرحلة التفاهمات والتوافقات عبر تأسيس حراك جديد ورؤية متجددة”