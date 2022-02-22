الأعرجي: فتوى الجهاد الكفائي وراء إيقاف الامتداد الداعشي والزحف نحو المنطقة

أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، أن فتوى الجهاد الكفائي وراء إيقاف الامتداد الداعشي والزحف نحو المنطقة بأكملها.

وقال الاعرجي في المؤتمر الوطني الأول للحد من التطرف والإرهاب إن “فتوى الجهاد الكفائي كانت البداية لوقف الامتداد الداعشي والزحف نحو المنطقة بأكملها”، مؤكداً أن “الحكومة عملت على تجفيف منابع الإرهاب”.

وأضاف الأعرجي، أن “مخيم الهول يضم 30 ألف عراقي بينهم نحو 20 ألفا دون سن البلوغ”، مبيناً أن “الإرهاب مازال يشكل خطراً حقيقياً”.

وأشار الأعرجي، إلى أن “على القيادات السياسية أن تتفق وتتفاهم فيما بينها لإنهاء المشكلات”، موضحاً أن “الحكومة تعهدت باستمرارها بملاحقة واستهداف الإرهابيين”.