القبض على عدد من المطلوبين وضبط اسلحة مختلفة في ميسان

ألقت قوة أمنية، اليوم الثلاثاء، على عدد من المطلوبين وضبطت اسلحة مختلفة في محافظة ميسان.

وذكر بيان لخلية الاعلام الامني انه “من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في محافظة ميسان، تستمر القطعات الامنية المسنودة بالجهد الاستخباري، بواجباتها النوعية والاستباقية في مركز المحافظة والاقضية و النواحي، حيث قامت بتسيير الدوريات الليلية والنهارية شرطة ميسان بلغ عددها (138) دورية و شرطة الحدود (30) دورية ونصبت 41 كمين في المحافظة وعلى حدودها لمتابعة المطلوبين قضائيا و الحد من الجريمة ومتاجرة المخدرات، وقد أسفرت هذه الواجبات عن إلقاء القبض على اثنين من المطلوبين وفق احكام المادة 4 إرهاب والقبض على 20 من المتهمين المطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة”.

واوضح البيان “كما حجزت 119 من الدراجات النارية المخالفة و 24 عجلة مخالفة أيضاً وفرضت 430 غرامة مرورية بحق العجلات والدراجات المخالفة”.

واشار البيان الى ذلك “نفذت عمليات استباقية من قبل قوة مشتركة من لواء الرد السريع وأفواج طواري ميسان ومفارز من الأجهزة الأمنية والاستخبارية و مفارز من أقسام مديرية شرطة محافظة ميسان لغرض تفتيش مناطق ( قضاء العمارة ) مناطق حي الامام موسى الكاظم وحي الجهاد، وتمكنت من ضبط 7 بنادق بندقية مختلفة الأنواع و7 مخازن بندقية ومسدس صوتي”.

وتابع البيان “كما نفذت واجب تفتيش ومداهمة في قضاء قلعة صالح منطقة مريبي أسفر عن إلقاء القبض على اثنين من المتهمين وفق احكام المادة (406 ق0ع و456 ق0ع) وضبطت 4 بنادق صيد”.