بالوثيقة.. نائب يوجه كتابا للقضاء والادعاء العام بسبب الفساد في عقود الخطوط الجوية العراقية

وجه النائب هادي السلامي، كتابا الى مجلس القضاء الاعلى ورئاسة الادعاء العام، يبين فيه الكسب غير المشروع في عقود الخطوط الجوية العراقية.

وبحسب وثيقة صادرة من مكتبه اليوم الثلاثاء، انه “استناداً الى المادة (61/ سابعاً) من الدستور والمادة ‎(15)‏ من قانون مجلس النواب رقم 13‏ لسنة 2015‏ ولاغراض رقابية، وبناءاً على ماجاء في قانون الادعاء العام رقم (49 ) لسنة ‎2017‏ والشكوى الواردة الى مكتبنا من قبل مجموعة من المقيمين والطلاب والتجار والمستثمرين في الصين والمتضمنة قيام الخطوط الجوية العراقية بمنع سفر العراقيين على الناقل الوطني وحصرها على المسافرين الصينيين فقط”.

واضاف “حيث ان هذا الاجراء ادى الى حدوث اضرار بالمصلحة العامة والمواطنين العراقيين الراغبين بالسفر او العودة، وذلك بسبب الفساد والكسب الغير مشروع وتضارب المصالح والمحسوبية في ابرام العقود بين الشركة والمتعهدين”.