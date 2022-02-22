المرور العامة تعلن قطع جسر الأئمة بالكامل لكثافة توافد جموع الزائرين لمدينة الكاظمية المقدسة

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، قطع جسر الائمة في بغداد بالكامل وذلك لكثافة توافد جموع الزائرين لمدينة الكاظمية المقدسة.
وذكرت المديرية في بيان إنه “تمت المباشرة بقطع جسر الائمة بالكامل وذلك لكثافة توافد جموع الزائرين لمدينة الكاظمية المقدسة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر (ع) وللضرورة القصوى حفاظا على هذه الجموع المباركة”.
وأضافت المديرية “نشكر اخواننا مستخدمي الطريق لتعاونهم معنا خدمة للصالح العام”.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha