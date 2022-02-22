الحشد يفكك عبوة ناسفة كانت مزروعة داخل كراج في ديالى

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، تفكيك عبوة ناسفة قرب منفذ المنذرية في محافظة ديالى.

وذكرت الهيئة في بيان أن "قوة من الحشد الشعبي والاستخبارات ضمن قاطع عمليات ديالى عثرتا على عبوة ناسفة كانت مزروعة داخل كراج للسيارات قرب منفذ المنذرية الحدودي في محافظة ديالى".

وأضاف البيان، "اذ نجحت مفارز مكافحة المتفجرات للحشد الشعبي من تفكيك العبوة الناسفة بشكل آمن، وعملت على مسح وتفتيش الأماكن القريبة من الكراج تحسبا لوجود الغام أخرى حرصا على سلامة المواطنين".