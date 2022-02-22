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القضاء يصدر حكما بالأعدام بحق مدانيين أثنين بجرائم قتل


اصدرت محكمة الجنايات المركزية في الرصافة، اليوم الثلاثاء، حكما بالأعدام بحق مدانيين أثنين بجرائم قتل عمد.

وذكر مجلس القضاء الاعلى في بيان  ان "محكمة الجنايات المركزية في الرصافة، أصدرت حكما بالأعدام بحق مدانيين أثنين بجرائم قتل عمد وبعد اكمال التحقيق معهما في مديرية مكافحة اجرام بغداد تم احالة المتهمين مع الاوراق التحقيقية اصوليا الى محكمة الجنايات المركزية وصدر الحكم بحقهما وفق احكام المادة 406 من قانون العقوبات لينالا جزائهما العادل وفق القانون".

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