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القبض على امرأة تنتحل صفة ضابط وتحمل مواد مخدرة بالنجف


أعلنت مديرية شرطة محافظة النجف التابعة إلى وكالة شؤون الشرطة، اليوم الاثنين، عن إلقاء القبض على امرأة منتحلة صفة ضابط داخل ساحة محكمة جنايات النجف وبحوزتها مواد مخدرة.

وقالت المديرية في بيان، إن "مفرزة من الشرطة القضائية بالاشتراك مع مفرزة من قسم الشؤون الداخلية والامن القت القبض على مشتبه بها داخل ساحة محكمة جنايات النجف ولدى تفتيشها ضبطت بحوزتها هوية ضابط في وزارة الداخلية برتبة نقيب تعود لها وبنسختين مع كي كارد بنسختين مع صك فاغ وادعت انها تركت الخدمة وانها حضرت لوجود جلسة محاكمة خاصة بشقيقها الموقوف وفق المادة ٣٢ مخدرات وقد حكم عليه من قبل محكمة الجنايات بثلاث سنوات وغرامة خمسة ملايين دينار ".

واوضحت ان "المفارز سارعت الى البحث عن سيارتها وتم تفتيش الساحات المحيطة بالمحكمة وعثر على مركبتها نوع أوباما وضبط بداخلها مسدس ١٦ملم نوع كرواتي مع ١٦ اطلاقة وكمية من مادة الكرستال المخدرة ومواد تعاطي مع أربعة جوازات سفر لا تعود للمتهمة مع مجموعة من هويات الاحوال المدنية وشهادات جنسية وكي كارد تركي واعترفت انها تعود لها وتم تسليم المتهمة وكافة المضبوطات إلى قسم الشؤون الداخلية في النجف واتخذت الإجراءات القانونية بحقها واحيلت للقضاء لتنال جزائها العادل وتم توقيفها وفق ثلاث مواد قانونية تخص انتحال الصفة والمخدرات وحمل السلاح".

 

 

 

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