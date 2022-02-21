الحشد الشعبي يقتحم ثلاث مناطق صحراوية غربي الانبار

أفاد آمر اللواء الاول للحشد الشعبي بمحافظة الانبار العميد صلاح العيساوي، الاثنين، باقتحام ثلاث مناطق صحراوية غربي المحافظة.

وقال العيساوي ل / المعلومة /، إن “قوة امنية من اللواء الاول للحشد الشعبي وبالتنسيق مع قوة امنية من لواء مغاوير عمليات الانبار شرعت بحملة دهم وتفتيش استهدفت مناطق عين ثميل وعسيلة والذيابية غربي الانبار”.

واضاف ان “الهدف من عملية الاقتحام هو تطهير المناطق المستهدفة وتأمينها من عمليات التسلل والاختباء”، مبينا ان “القوة المقتحمة اغلقت الطرق المؤدية الى المناطق المستهدفة كافة”.

يشار الى ان قوات من الحشد الشعبي تقوم بعمليات اقتحام بين الحين والاخر لمواقع ارتكاز عناصر التنظيم الاجرامي في مناطق صحراء الانبار الغربية.