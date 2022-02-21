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العراق يوافق على تأسيس مركز للتنسيق الأمني والاستخباري مع دول الجوار


أعلن مجلس الأمن القومي، الاثنين، الموافقة على تأسيس مركز  للتنسيق الأمني والاستخباري مع دول جوار العراق.

وقال مكتب رئيس المجلس قاسم الاعرجي في بيان، إن “الهيئة الوطنية للتنسيق الاستخباري، بحثت في اجتماع بحضور قادة مجتمع الاستخبارات والأمن دعم جهود وزارة الخارجية العراقية في رفع الحظر الأوربي عن الناقل الجوي الوطني العراقي، من خلال تأمين سلامة المطارات، وكذلك اعتماد المنشآت الحيوية كأسبقية أولى في خطط الاستخبارات والأمن “.

وناقش الاجتماع “تطوير التعاون والتنسيق الاستخباري مع دول الجوار والإقليم، تأكيدا لمبدأ الحكومة العراقية في انتهاج التعاون والشراكات الاستخبارية التي تدعم محاربة الجريمة والإرهاب”.

ولفت البيان الى  “الاتفاق على تأسيس مركز  للتنسيق الأمني والاستخباري مع دول جوار العراق” .

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