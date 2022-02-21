العتبة الكاظمية: جموع الزائرين بدأت بالتوافد لاحياء ذكرى استشهاد الامام الكاظم “ع”

اعلن نائب امين عام العتبة الكاظمية سعد الحجية ، الاثنين، عن بدء توافد جموع الزائرين الى مدينة الكاظمية المقدسة لاحياء مشاركة ذكرى استشهاد الامام الكاظم عليه السلام.

وقال الحجية في بيان ان “جموع الزائرين بدأت بالتوجه الى مدينة الكاظمية المقدسة لاحياء شعائر زيارة ذكرى استشهاد الامام الكاظم عليه السلام”.

واضاف انه “وفي كل عام تكون ذروة الزيارة قبل يوم او يومين من الاستشهاد الا اننا في هذا العام شهدنا زحفا للزائرين بوقت مبكر وذلك لجملة من الامور منها ظروف العطلة الربيعية وانحسار جائحة كورونا”.