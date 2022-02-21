مستشفى الكفيل التخصصي في كربلاء تنفي نقل الامام المفدى السيد علي السيستاني اليها لغرض العلاج

اوضحت إدارة مستشفى الكفيل التخصصي في كربلاء، اليوم الاثنين، حقيقة نقل السيد السيستاني الى المستشفى.

وذكرت الادارة في بيان انه “تداولت مواقع التواصل الاجتماعي انباءً عن نقل سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله الوارف) إلى مستشفى الكفيل التخصصي بكربلاء المقدسة”

واضافت “هنا نشير الى ان هذه الأنباء عارية عن الصحة تماما وان سماحة السيد المرجع الأعلى بصحة تامة ويمارس مهامه اليومية في مكتبه بصورة طبيعية”.

ودعت الادارة وسائل الإعلام والمدونين على مواقع التواصل الإجتماعي الى “قطع دابر هكذا إشاعات التي من شأنها ارباك الجو العام في البلاد وعدم نشر او تصديق هذه الدعايات الفارغة”.