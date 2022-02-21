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توجيه من عمليات بغداد بخصوص قطع الطرق والزيارة الكاظمية


أصدرت قيادة عمليات بغداد، الاثنين، عدة توجيهات لتأمين زيارة الإمام الكاظم عليه السلام في ذكرى استشهاده.

وقال بيان صادر عن القيادة إن “قائد عمليات بغداد أحمد سليم وجه بتكثيف الجهد الاستخباري وتنفيذ العمليات الاستباقية النوعية والمتمثلة بالبحث والتفتيش والاستطلاع المسلح في مختلف قواطع المسؤولية ومسك الفضاءات والبساتين في محيط العاصمة بغداد، إضافة الى متابعة عمل السيطرات عند مداخل العاصمة والتفتيش الدقيق للأشخاص والعجلات وفق قاعدة بيانات المطلوبين”.

وشدد سليم على “تواجد القادة والآمرين بكافة مستوياتهم على رأس قطعاتهم لملاحقة عصابات داعش الإرهابية والجريمة المنظمة والعابثين بالسلم المجتمعي ومعالجة الحالات الطارئة ومكافحة الشائعات، وعدم قطع اي طريق باستثناء خط سير الزائرين الكرام والتركيز الشديد على أخذ الحيطة والحذر لتفويت الفرصة على كل من يحاول تعكير صفو الزيارة أو إلحاق الأذى بالزوار الكرام”.

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توجيه من عمليات بغداد بخصوص قطع الطرق والزيارة الكاظمية
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