مصدر: بارزاني غاضب من أداء التحالف الثلاثي

كشف مصدر سياسي، الاثنين، أن زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني غاضب بصورة كبيرة من أداء التحالف الثلاثي الذي يجمع الكتلة الصدرية وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي.

وقال المصدر ، إن “بارزاني وقادة الحزب الديمقراطي يعتقدون بأن التحالف الثلاثي لا يمتلك التأثير على المشهد السياسي في البلاد، ولم يقف مع القضايا الكردية”.

وأضاف أن “قادة الديمقراطي بصدد إعادة ملامح التحالف، وهناك عدم رضا، وتوجه لعقد حوارات مع قيادات الإطار التنسيقي خلال الأسبوع المقبل، للتوصل لتفاهمات جديدة”.

ويضم التحالف الثلاثي كلا من الكتلة الصدرية والحزب الديمقراطي وتحالف السيادة، لكنه لم يستطع انتخاب رئاسة الجمهورية وتشكيل الحكومة.