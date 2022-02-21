الفتح يتهم أطرافا سياسية بالسعي لإشعال فتنة طائفية

اتهم النائب عن تحالف الفتح احمد الموسوي، الاحد، اطراف سياسية بالسعي لاشعال حرب طائفية ضمن مخطط خارجي.

وقال الموسوي في حوار متلفز ان “تصريح الامين العام لحركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي بشأن جر البلد لفتنة طائفية من قبل أطراف داخلية له مدلولات واضحة وصريحة”.

واضاف ان “البلد يعيش حالة من الانسداد السياسي وعلى الجميع الجلوس إلى طاولة الحوار لحلحلة الأزمة الحالية وان هناك أطراف تحاول إضعاف المكون الأكبر الذي يشكل الأغلبية في البلاد لتحقيق مآرب سياسية”.

واشار الى ان “على الجميع الحذر من مسألة إضعاف المكون الأكبر في البلاد من خلال وضع أزمات جديدة وفي حال إضعاف المكون الشيعي فسيؤدي لإضعاف البلاد والأطراف الشيعية تحاول صد هذه الفتنة”.