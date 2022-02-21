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الحشد الشعبي يطيح بتاجر مخدرات في نينوى


أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، الإطاحة بتاجر مخدرات في محافظة نينوى.

وذكرت الهيئة في بيان أن "قوة من معاونية الاستخبارات والمعلومات في هيئة الحشد الشعبي، اعتقلت تاجر مخدرات في قضاء تلعفر في محافظة نينوى".

وتابع البيان، "باشرت مفرزة من معاونية الاستخبارات والمعلومات مديرية المعلومات العامة، قسم معلومات نينوى وقوة من قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي تتألف من ٥ مفارز بالعملية وتمكنت من تنفيذ أمر القبض بحق المتهم ص ح ص، والمطلوب وفق احكام المادة ٢٨ ل‍مديرية مكافحة المخدرات شعبة مخدرات تلعفر".

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