عضو الاتحاد الوطني أحمد أيوب : ريبر احمد خارج سباق رئاسة الجمهورية

أكد عضو الاتحاد الوطني أحمد أيوب، الاحد، عدم وجود توافق بين الحزبيين الكرديين إلى هذه اللحظة، موضحاً أن، التوافق سيكون لصالح المرشح الأول برهم صالح وليس الثاني.

وقال أيوب في تصريح ل / المعلومة /، إن “مرشح الحزب الديمقراطي ريبر احمد خالد سيكون خارج سباق الجمهورية كونه أضعف من هوشيار زيباري” مشيراً إلى “عدم وجود توافق بين الحزبين على شخصية واحدة”.

وأضاف أن “تطبيق مبدأ التوافق داخل البيت الكردي سيرفع من حظوظ برهم صالح لرئاسة الجمهورية كونه المرشح الأول للمنصب “مبيناً أن “حظوظ مرشح الحزب الديمقراطي بسيطة جداً”.

ولفت إلى أن “وجود حالة التوافق داخل المكون الكردي على تسمية شخصية رئيس الجمهورية حالة صحية بالنسبة للاتحاد كونه يمتلك المرشح الأول”.

وكان النائب عن تحالف الفتح ضمن الاطار التنسيقي محمد البلداوي، قد أكد في وقت سابق، عزم الاطار التصويت على اية شخصية تتعهد بحفظ وحدة العراق وتعزز مكانته، مبينا التصويت سيكون وفقا لقناعة النائب.