النائب الكردي السابق سركوت شمس الدين : البارزاني يريد إهانة العراق عبر مرشحه لرئاسة الجمهورية

أكد عضو مجلس النواب السابق سركوت شمس الدين، الأحد، أن الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني يريد إهانة البلد من خلال ترشيحه ريبر أحمد لرئاسة الجمهورية.

وقال شمس الدين في تصريح لـ/المعلومة/، إن “المرشح هو من الخط الثالث في الحزب الديمقراطي ولايعدو عن كونه موظف في مكتب مسرور بارزاني رئيس حكومة الإقليم”.

وأضاف أن “منصب رئاسة الجمهورية هو المنصب الأهم ويرمز لسيادة البلد ويجب احترامه من قبل الجميع، لذلك يجب عدم التصويت له”.

وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني رشح في وقت سابق وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد لمنصب رئاسة الجمهورية.