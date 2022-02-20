النزاهة : القبض على موظفين اختلسوا بطاقات المتقاعدين في الناصرية

القت مفارز مديرية تحقيقات النزاهة في ذي قار القبض على موظفين في مصرف الرشيد وشركة النخيل في الناصرية مسؤولين عن اختلاس بطاقات الماستر كارد (النخيل) الخاصة بعدد من المتقاعدين في مدينة الناصرية

وأكد مصدر ان العملية ضبط فيها استمارات تفعيل بطاقات متضمنة ارقام هواتف وهمية لغرض اختلاس الرواتب

"مفارز تحقيقات الهيئة ضبطت ايضاً متهمين بالجرم المشهود اثناء قيامهم بتفكيك وسرقة عربات قطار في محطة السكك الحديد في المحافظة بالتعاون مع موظفين