ذي قار .. الاعدام لمرأة هاربة قتلت زوجها حرقا وهو نائم

أصدرت محكمة جنايات ذي قار اليوم حكماً غيابياً بالإعدام شنقاً بحق امراة قتلت زوجها حرقاً في نيسان العام الماضي .

وقال مصدر مطلع في محافظة ذي قار ، ان محكمة جنايات ذي قار أصدرت حكماً غيابياً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق امراة قتلت زوجها حرقاً داخل منزلها بقضاء الناصرية في نيسان العام الماضي .

وأوضح المصدر الى ان الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي، لافتا الى ان المراة لازالت هاربة عن العدالة .

يذكر ان جريمة مروعة ارتكبتها امراة بحق زوجها وسط مدينة الناصرية في نيسان العام الماضي بعد ان أقدمت على اضرام النار بزوجها اثناء نومه في غرفتما، وهربت من المنزل الى مكان مجهول .".