اعتقال عصابة سرقت ٤٠ مليوناً من داخل عجلة في الدورة ببغداد

تمكنت مفارز مكافحة اجرام بغداد، اليوم الاحد، من اعتقال عصابة قامت بسرقة ٤٠ مليون دينار من داخل عجلة ضمن منطقة الدورة.

وذكرت المديرية في بيان“بعد أن استخبر مكتب مكافحة إجرام الدورة عن وجود حادث سرقة ٤٠ مليون دينار عراقي من داخل عجلة ضمن منطقة الدورة جنوب العاصمة بغداد، على الفور ولأهمية الموضوع تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث”.

وأضاف البيان، “وبعد التحري وجمع المعلومات باستخدام الطرق الفنية الحديثة التي أثمرت بالوصول إلى المتهمين والقبض عليهم خلال فترة زمنية قصيرة، حيث تم ضبط العجلة المستخدمة في الجريمة وجزء من المبلغ المسروق، وبعد مواجهتهم بالأدلة الدامغة اعترفوا صراحةً عن قيامهم بسرقة المبلغ”.

وأشار البيان، إلى “تدوين أقوالهم بالاعتراف ابتدائياً وصدقت قضائياً، كما قرر قاضي التحقيق توقيفهم وفق أحكام المادة ٤٤٢ من قانون العقوبات لينالوا جزاءهم العادل”.