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تعليق غاضب من اياد علاوي بشأن استضافة وزير المالية ومنعه من السفر


رأى زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، اليوم الاحد، أن اوامر منع السفر تصدر بحق المدانين او المتورطين بشبهات الفساد والجريمة من قبل السلطة القضائية ولا يمكن ان تخضع للأهواء والامزجة.

وقال علاوي في تغريدة عبر "تويتر" إن "تغيير سعر صرف الدولار جاء بعد مشاوراتٍ مع جميع الكتل التي شاركت في الحكومة وبالتالي فمحاولة التنصل من مسؤولية هذا القرار او رميها على الاخرين لن تنطلي على الشعب".

وأضاف ان "اوامر منع السفر تصدر بحق المدانين او المتورطين بشبهات الفساد والجريمة من قبل السلطة القضائية ولا يمكن ان تخضع للأهواء والامزجة ولن تخيف الكفوء والنزيه مثل علي علاوي خصوصاً وانه طلب من رئيس مجلس النواب عقد جلسة لمجلس النواب والتصويت على الثقة عليه كوزير والسماح له بألقاء كلمة عن الاقتصاد وسعر الصرف".

ودعا علاوي، وسائل الاعلام الى "عدم التعاطي مع الاخبار المفبركة التي من شأنها ان تزيد الامور تعقيداً".

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تعليق غاضب من اياد علاوي بشأن استضافة وزير المالية ومنعه من السفر
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