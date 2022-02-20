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المعموري: نحو 500 اسرة من عوائل إرهابيي داعش ستدخل العراق قادمة من “الهول”


اكد القيادي في الاطار التنسيقي جبار المعموري، السبت، ان من 200-500 اسرة داعشية من مخيم الهول السوري في طريقها للعراق.

وقال المعموري في حديث لـ/ المعلومة/، انه “وفق المعلومات المتوفرة بان من 200-500 اسرة من مخيم الهول السوري في طريقها الى العراق قريبا جدا وهناك محاولات لتوزيع بعض الاسر على عدة محافظات في اجراء سيقود الى غضب شعبي”.

واضاف ان “برنامج الاصلاح الفكري الذي تبنه حكومة الكاظمي في التعامل مع عوائل مخيم الهول السوري التي تم نقل المئات منها الى العراق فشل لانه بالاساس هم اسر متغلغل بها الفكر المتطرف وكل الاطر العلمية تشير الى ان اي برامج اصلاحية تحتاج الى اشهر طويلة قبل ان تصل الى نتجية وليس مجرد فترة وجيزة”.

واشار الى ان” الحكومة تتحمل وزر اي تداعيات سلبية في نقل مئات الاسر من مخيم الهول السوري الى العراق ونرى بانها تشكل قنابل بشرية تهدد الامن والاستقرار الداخلي”.

وكانت حكومة الكاظمي اعطت الضوء الاخضر منذ اشهر باعادة مئات الاسر من مخيم الهول السوري الى مخيم الجدعة قرب الموصل رغم الرفض الشعبي”

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