النائب محمد البلداوي : شرطنا الوحيد على رئيس الوزراء المقبل اخراج الاحتلال الأميركي

نفى النائب عن تحالف الفتح ضمن الاطار التنسيقي محمد البلداوي، السبت، تسمية اي مرشح ضمن الاطار للمناصب ضمن مباحثات تشكيل الحكومة المقبلة، مبينا ان الاطار سيشترط على رئيس الحكومة المقبلة انهاء الوجود الاميركي في العراق.

وقال البلداوي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “الاطار لم يطرح اية شخصية لتولي المناصب المقبلة ولا يسعى الى ذلك وما يهمه هو اعادة الامور الى نصابها القانوني وتشكيل حكومة توافقية وطنية شاملة”.

واضاف ان “الحكومة الشاملة ستكون الحل الامثل لخروج العراق من الازمة السياسية سيما بعد اصرار القوى الكردية على الدخول باكثر من مرشح لرئاسة الجمهورية”.

واشار البلداوي الى ان “الاطار وضمن المباحثات والاجتماعات لا يطرح سوى قضية السيادة وابعاد العراق عن المحاور وسحب جميع القوات الاميركية منه دون استثناء”