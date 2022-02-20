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الخبير القانوني علي التميمي يكشف عن تفاصيل جديدة بشأن قرار الاتحادية الخاص بنفط كردستان


كشف الخبير القانوني علي التميمي، السبت، عن تفاصيل جديدة بشان قرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص ببيع نفط اقليم كردستان العراق، مبينا ان المحكمة الاتحادية اعتمدت على افادات وتقارير دولة كبيرة من اجل حسم الملف.

وقال التميمي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “القرار الذي اصدرته المحكمة الاتحادية العليا تم تأجيله اكثر من مرة وكان اخرها الشهر الماضي من اجل تدقيق المعلومات”.

واضاف ان “الاتحادية اعتمدت على شركات عالمية ومحاكم دولية كبيرة من اجل حسم جميع تفاصيل القضية سيما بشأن بيع نفط الاقليم الى اسرائيل ما يعني عدم امكانية التلاعب في القرار وتنفيذه”.

واشار التميمي الى ان “المحكمة وضعت في اخر القرار عبارة وفي حال عدم تنفيذ القرار يتم استقطاع المبالغ من خلال مخصصات الاقليم وهو امر مباشر وخطة متكاملة لا يمكن المراوغة فيه”

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