الأخبار

نائب : رفض علاوي المثول امام الزاملي دستوري


اكد النائب عن الاطار التنسيقي محمد الزيادي , السبت , ان رفض مثول وزير المالية علي علاوي امام النائب الأول لرئيس مجلس النواب دستوري باعتبار الحكومة والوزراء مسؤولين امام مجلس النواب وليس امام الأشخاص, مبينا ان دعوة الزاملي كان من اجل الحرص الا انها لم تكتمل دستوريا .

وقال الزيادي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” توجيه دعوة من قبل النائب الأول حاكم الزاملي بمثول وزير علي علاوي للبحث لم تكن مقصودة وانما من حرص الزاملي على العملية السياسية , الا نها لم تكن في اليات دستورية ومن حق وزير المالية ان يرفض المثول ” .

وأضاف ان ” الدعوات والاستضفات لاي وزير من الحكومة يجب ان تكون وفق اليات دستورية وكان على النائب الأول ان يقدم لائحة الى أعضاء مجلس النواب للحصول على موافقة لكون مجلس النواب لم يستكمل اللجان المتخصصة”.

وأشار الزيادي الى ان “اللجان فقط لديها الحق الدستوري بان تستضيف وتستدعي أي مسؤول حكومي وفق اختصاصاتها”.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
صادقون توجه استفسارا لرئاسة البرلمان حول الاتفاقية الصينية وطريق الحرير
الخبير القانوني علي التميمي يكشف عن تفاصيل جديدة بشأن قرار الاتحادية الخاص بنفط كردستان
نائب : رفض علاوي المثول امام الزاملي دستوري
شيوخ ووجهاء كربلاء يعلنون تضامنهم مع قرار المحكمة الاتحادية
مجددا.. كردستان ترفض قرار المحكمة الاتحادية بشان النفط
ليست من حق رئاسة البرلمان.. خبير قانوني يعلق على المطالبة بمنع وزير المالية من السفر
الأمن يعتقل قاتل مهندس يعمل بشركة حفر في ذي قار
القبض على تسعة متهمين ببيع وترويج وتعاطي المخدرات في نينوى
وكيل وزارة المالية تنفي وجود أي صفحة لها على مواقع التواصل الاجتماعي
الاطار يصدر بيانا عن “تهديدات” ضد اطراف سياسية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1639.34
الجنيه المصري 92.76
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
شرار : مركز الشرار وليس القرار شرارة التفرقة شرارة الجهل المركب شرارة اللاقرار شرارة التردد شرارة التراجع طول عمرها ...
الموضوع :
ممثل مقتدى الصدر في الكاظمية المقدسة حازم الاعرجي يتطاول على مقام المرجعية الدينية والشارع العراقي يستنكر بشدة
MOHAMED MURAD : هذا التصرف من هذا الاعرجي ليس شخصيا بل هو بتوجيه من الحنانه ..ولكن شدة ردة الفعل جعلت ...
الموضوع :
ممثل مقتدى الصدر في الكاظمية المقدسة حازم الاعرجي يتطاول على مقام المرجعية الدينية والشارع العراقي يستنكر بشدة
محمد التميمي : قانون تعسفي وضعه نضام دكتاتوري سلب فيه كل حقوق الرجال واصيح الاب محسب وضيفته دفع الأموال فقط ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مواطن : احسن عمل ممكن يقدمون عليه انهم ينزعون ثوب الدين وهذا افضل من النفاق اللذي يتسبب في التشكيك ...
الموضوع :
السعودية تعتزم حذف عبارة “لا اله الا الله” من علمها
ابوعقيل الشمري : اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.. نحمد الله ونشكره على ...
الموضوع :
العتبة الحسينية تكشف حقيقة وفاة الشيخ عبد المهدي الكربلائي
سعيد البرغوثي : وماذا كان يفعل الإرهابي زعيم داعش في شمال غربي سورية وفي منطقة النفوذ التركي ؟ وطبعاً في ...
الموضوع :
الكشف عن مشاركة وكالة الاستخبارات العراقية بعملية قتل "زعيم داعش"الارهابي
عقيل جبر علي المحمداوي : فيما يخص رفع احتياطي البنك المركزي ونمو العملات الاجنبية لا اعتقد يتأتى من كفاءة الاستثمارات لان مصدر ...
الموضوع :
البنك المركزي يحسم الجدل حول سعر صرف الدولار
علي كامل : الحمد لله الذي لايحمد على مكروه سواه وانا لله وانا اليه راجعون كل ظالم على علم بظلمه ...
الموضوع :
فجيعتك..
مرتضى الحجامي : ألف رحمه ونور تنزل على قبرك عمي ابو حسن الغالي 😔🤲 ويرحم كل الشهداء الي وياك ...
الموضوع :
رئيس الوزراء نوري المالكي يرسل وفداً لحظور مجلس الفاتحة المقام على روح الشهيد قائد شرطة سامراء
مواطن : تقرير لطيف .... احسنتم ...
الموضوع :
قصة هزيمتنا في تصفيات كاس العالم 1994
فيسبوك