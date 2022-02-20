نائب : رفض علاوي المثول امام الزاملي دستوري

اكد النائب عن الاطار التنسيقي محمد الزيادي , السبت , ان رفض مثول وزير المالية علي علاوي امام النائب الأول لرئيس مجلس النواب دستوري باعتبار الحكومة والوزراء مسؤولين امام مجلس النواب وليس امام الأشخاص, مبينا ان دعوة الزاملي كان من اجل الحرص الا انها لم تكتمل دستوريا .

وقال الزيادي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” توجيه دعوة من قبل النائب الأول حاكم الزاملي بمثول وزير علي علاوي للبحث لم تكن مقصودة وانما من حرص الزاملي على العملية السياسية , الا نها لم تكن في اليات دستورية ومن حق وزير المالية ان يرفض المثول ” .

وأضاف ان ” الدعوات والاستضفات لاي وزير من الحكومة يجب ان تكون وفق اليات دستورية وكان على النائب الأول ان يقدم لائحة الى أعضاء مجلس النواب للحصول على موافقة لكون مجلس النواب لم يستكمل اللجان المتخصصة”.

وأشار الزيادي الى ان “اللجان فقط لديها الحق الدستوري بان تستضيف وتستدعي أي مسؤول حكومي وفق اختصاصاتها”.