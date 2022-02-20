شيوخ ووجهاء كربلاء يعلنون تضامنهم مع قرار المحكمة الاتحادية

اعلن شيوخ ووجهاء وسادات كربلاء المقدسة، عن دعمهم وتضامنهم مع قرار المحكمة الاتحادية المتعلق بعدم دستورية قانون النفط والغاز في اقليم كردستان.

وقال شيخ عشيرة ال طعمة علي ابو طحين مع مجموعة من الشيوخ في مؤتمر صحفي ان “سادات وشيوخ كربلاء يؤكدون ويعلنون تضامنهم مع قرار المحكمة الاتحادية، ونستنكر لغة التهديد التي تكلم بها مسعود البرزاني والتي تخفي ورائها خفايا خبيثة”.

وأضاف أبو طحين، ان “الواقع السياسي المؤلم في البلاد حول مدن الجنوب الى بقرة حلوب تدفع مال النفط العراقي الى سلطة الاقليم دون حساب”، مشيرا الى ان “المحكمة الاتحادية اتخذت قرارا وطنيا شجاعا وتاريخيا اثلج قلوب الجميع بما فيهم شعب كردستان”.

وأوضح، ان “القضاء العراقي كان وسيبقى قلعة الدفاع الحصينة في الدفاع عن حقوق وثروات المواطنين”.