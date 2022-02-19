مجددا.. كردستان ترفض قرار المحكمة الاتحادية بشان النفط

التقى رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني وعلى هامش أعمال اليوم الثاني لمؤتمر ميونيخ للأمن، اليوم السبت، مع كل من النائبين في مجلس النواب الأمريكي إليسا سلوتكين وآدم شيف، فيما اكد لهم ان قرار المحكمة الاتحادية بشان النفط غير مقبول من قبل الاقليم.

وبحسب بيان لحكومة كردستان فان “جرى في اللقاء، التباحث حول الوضع العام في العراق والمنطقة، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كردستان والولايات المتحدة”.

واضاف البيان “كما تم التطرق إلى القرار الأخير الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا بشأن النفط والغاز في إقليم كردستان، إذ تم التأكيد مجدداً على أنه قرار غير مقبول من قبل إقليم كردستان، وإنه سيدافع عن حقوقه الدستورية بشتى السبل”.

هذا وعدّ رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، في وقت سابق، قرار المحكمة الاتحادية العليا حول نفط وغاز إقليم كردستان بأنه “سياسي بحت”.