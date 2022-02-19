القبض على تسعة متهمين ببيع وترويج وتعاطي المخدرات في نينوى

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، القبض على تسعة متهمين ببيع وترويج وتعاطي المخدرات في محافظة نينوى.

وذكر بيان للوزارة ان “مفارز مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ومن خلال جمع المعلومات والبحث والتحري وتفتيش الاشخاص والعجلات القت القبض على تسعة متهمين يقومون ببيع وترويج وتعاطي الحبوب والمواد المخدرة في نينوى”.

وأضاف البيان ان “المعتقلين ضبط بحوزتهم مادة الكرستال وحبوب مخدرة وادوات للتعاطي”، مؤكداً “اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وتوقيفهم وفق المادة ٢٨ من قانون المخدرات”.