وكيل وزارة المالية تنفي وجود أي صفحة لها على مواقع التواصل الاجتماعي

نفت وكيل وزارة المالية طيف سامي، اليوم السبت، وجود أي صفحة لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت سامي في بيان إنها “لا تملك أي صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي نهائيا”، مبينة إن “ما يُشاع من تصريحات على بعض المواقع والصفحات لا يمت لها بصلة لا من بعيد ولا من قريب”.

وأضافت سامي ان “هذه التصريحات المنشورة في بعض الصفحات هي مزيفة وكاذبة وهدفها إرباك الرأي العام”، داعية الى “عدم تصديق كل ما يقال ويُنشر في تلك الصفحات الوهمية والمغرضة”.