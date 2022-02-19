القبض على امرأتين احداهما تعمل في مستشفى النسائية والتوليد في الفلوجة حاولتا بيع طفل حديث الولادة في كربلاء

اعلنت مديرية شرطة محافظة كربلاء اليوم السبت، عن القبض على امرأتين حاولتا بيع طفل حديث الولادة.

وقالت المديرية في بيان انه “بعد ورود معلومات دقيقة من المصادر موثوقة حول وجود أمرأتين تتاجران بالاعضاء البشرية، تم تشكيل فريق عمل من قسم مكافحة إجرام كربلاء وثلة من ضباط ومنتسبي شعبة الاتجار بالبشر للتوصل الى المتهمتين ونصب كمين محكم لالقاء القبض عليهما.

واضاف “حيث تبين أن احداهما تعمل في مستشفى النسائية والتوليد في الفلوجة بمحافظة الانبار، وكان الاتفاق هو بيع الطفل الى احد الاشخاص من محافظة بغداد مقابل مبلغ مالي،” مبينا انه “قبل ان يتم التسليم تمت عملية القاء القبض عليهما واعترفا صراحة بالجريمة المنسوبة لهما وبذلك صدقت أقوالهما قضائياً”.

وبينت ان “قاضي التحقيق قرر توقيفهما وفق المادة (6) من قانون الإتجار بالبشر وإحالتهما الى القضاء لينالا جزاءهما العادل”.