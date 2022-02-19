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اعتقال قيادي بـ"داعش"الارهابي في أربيل


أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، السبت، عن اعتقال قيادي بتنظيم "داعش" بعملية أمنية في أربيل.

وقال اللواء يحيى رسول في بيان، إنه "إستناداً لتوجيهات القائد العام للقوات المُسلحة مصطفى الكاظمي، وبعد الزيارة المُثمرة التي أجراها رئيس جهاز مُكافحة الإرهاب الفريق الأول الرُكن عبد الوهاب الساعدي إلى أجهزة الأمن في أقليم كُردستان العراق جرى العمل على تعزيز التنسيق المُشترك وتبادل المعلومات الدقيقة بين استخبارات جهاز مكافحة الارهاب والأجهزة الاستخباراتية في الأقليم".

وأضاف "انطلقت عمليات مُشتركة لمُلاحقة المطلوبين والهاربين ممن ينتمون لبقايا عصابات داعـش الإرهابية والمسجلين في قواعد بيانات الأجهزة الأمنية والذين زور بعضهم هويات رسمية وغير من جلدته للهروب من قبضة العدالة"،

موضحاً أن "رجالنا الشجعان تمكنوا من إلقاء القبض على القيادي في عصابات داعـش الارهابي"محمد وهبي فارس المُكنى أبو أحمد" وهو المنسق العام بين مايسمى بولاية الجنوب وولاية كُردستان لدى العصابات الإرهابي".

وتابع "بعد ان تمت عملية مراقبة هذا الارهابي من قبل رجالنا الأبطال وشُجعان المُديرية العامة لمُكافحة الإرهاب في أربيل بمُراقبة الإرهابي".

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