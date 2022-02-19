القبض على اربعة من تجار المخدرات في النجف والبصرة

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، عن إلقاء القبض على اربعة من تجار المخدرات في محافظتي النجف والبصرة.

وقالت الوزارة في بيان، إنه “بعملية نوعية أمنية ومن خلال الحصول على معلومات استخبارية، القى قسم مكافحة مخدرات النجف الاشرف، القبض على متهمين اثنين بحوزتهما (325 غرام) من مادة الكريستال المخدرة، وميزان الكتروني، وأدوات للتعاطي مختلفة الأنواع”.

وأضافت انه “فيما القى قسم مكافحة مخدرات البصرة القبض على متهمين اخرين وضبط بحوزتهما ( 1 كيلو غرام) من مادة الكريستال المخدرة”.

وأكدت الوزارة انه “تمت إحالة المتهمين إلى القضاء وفق أحكام المادة القانونية ( 28 مخدرات) لينالوا جزاءهم العادل”