الخبير القانوني جمال الاسدي : قرار الاتحادية ثبت بيع كردستان شحنة نفط الى “إسرائيل”

دعا الخبير القانوني جمال الاسدي ،الجمعة، الحكومة المركزية الى تثبيت حق بيع النفط عبر شركة سومو، مبينا ان قرار الاتحادية ثبت بيع كردستان شحنة نفط الى “إسرائيل”.

وقال الاسدي في حوار متلفز ان ” المحكمة الاتحادية أصدرت تنويها وبيانا لتفسير بعض ما جاء في قرارها السابق الخاص بنفط كردستان وان القرار ثبت بيع حكومة كردستان شحنة نفط الى إسرائيل”.

واضاف ان ” اقليم كردستان لا يريد الاعتراف بقرار المحكمة الاتحادية وعلى الحكومة تثبيت بيع النفط عبر سومو وان حكومة كردستان اقرت امام محكمة الاستئناف الأميركية انها باعت النفط الى العدوان الإسرائيلي “.

واشار الى انه ” على الحكومة العراقية محاسبة الجهة التي باعت النفط الى إسرائيل لان القانون يجرم التعامل معها”.